İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna'yı karakolluk eden kavganın görüntüleri ortaya çıktı! Şok iddia: 'Öldürmek için adamlarım bekliyor'
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna'yı karakolluk eden kavganın görüntüleri ortaya çıktı! "Adamlarım kocanı ve oğlunu öldürmek için bekliyor" iddiası şoke etmişti... 28 Eylül günü Derya Tuna'nın oturduğu sitenin bahçesinde çıkan kavga, Tuna ve komşusunu karşı karşıya getirdi. İki taraf birbirini suçlarken kavga güvenlik kamerasına yansıdı.
14.10.2021 13:57
- Son Güncelleme: 14.10.2021 14:18
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna'yı karakolluk eden kavganın görüntüleri ortaya çıktı! Olay 26 Ağustos gecesi saat 00.30 sıralarında Uskumruköy Mahallesi'nde bulunan sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna'ya misafirliğe gelen bir grup genç, sitenin bahçesinde sohbet ettikleri sırada yanlarına gelen site sakinlerinden Uğur Şen ve oğlu, bahçeden çıkmaları yönünde uyarıda bulundu.