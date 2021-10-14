İbrahim Tatlıses’in eski eşi Derya Tuna’yı karakolluk eden kavganın görüntüleri ortaya çıktı! Şok iddia: ’Öldürmek için adamlarım bekliyor’

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna'yı karakolluk eden kavganın görüntüleri ortaya çıktı! Olay 26 Ağustos gecesi saat 00.30 sıralarında Uskumruköy Mahallesi'nde bulunan sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna'ya misafirliğe gelen bir grup genç, sitenin bahçesinde sohbet ettikleri sırada yanlarına gelen site sakinlerinden Uğur Şen ve oğlu, bahçeden çıkmaları yönünde uyarıda bulundu.