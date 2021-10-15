Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan bakın aslen nereliymiş Adana değil! Herkesin sandığından başka memleketi...

Cihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Ailenin en küçük çocuğu olan Ceyhan, 1991 yılında annesini kaybetti. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme bölümünden mezun olan Cihangir Ceyhan, iki buçuk sene İstanbul'da kamera önü oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitimin ardından doğup büyüdüğü Adana'ya dönmüştür. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında Yusuf adlı sinema filminde 'Serdar' karakteriyle yaşadı.