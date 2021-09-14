EDHO yeni sezon öncesi Oktay Kaynarca paylaştı görenler 'bu ne yakışıklılık' demeden geçemedi! Hızır Reis sosyal medyayı salladı
EDHO yeni sezon öncesi Oktay Kaynarca paylaştı görenler 'bu ne yakışıklılık' demeden geçemedi! Hızır Reis sosyal medyayı salladı. Atv'nin sevilen oyuncusu Oktay Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Hızır Reis karakteri ile yeni sezona bomba gibi giriş yapacak. Sosyal medyayı sık sık kullanmayan ancak yaptığı her paylaşımla adından söz ettiren Oktay Kaynarca'nın gençliğini gören 'bu ne yakışıklılık' diyor.
14.09.2021 10:40
- Son Güncelleme: 14.09.2021 10:40