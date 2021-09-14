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Haberler Magazin EDHO yeni sezon öncesi Oktay Kaynarca paylaştı görenler 'bu ne yakışıklılık' demeden geçemedi! Hızır Reis sosyal medyayı salladı

EDHO yeni sezon öncesi Oktay Kaynarca paylaştı görenler 'bu ne yakışıklılık' demeden geçemedi! Hızır Reis sosyal medyayı salladı

EDHO yeni sezon öncesi Oktay Kaynarca paylaştı görenler 'bu ne yakışıklılık' demeden geçemedi! Hızır Reis sosyal medyayı salladı. Atv'nin sevilen oyuncusu Oktay Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Hızır Reis karakteri ile yeni sezona bomba gibi giriş yapacak. Sosyal medyayı sık sık kullanmayan ancak yaptığı her paylaşımla adından söz ettiren Oktay Kaynarca'nın gençliğini gören 'bu ne yakışıklılık' diyor.

14.09.2021 10:40 - Son Güncelleme: 14.09.2021 10:40
EDHO yeni sezon öncesi Oktay Kaynarca paylaştı görenler ’bu ne yakışıklılık’ demeden geçemedi! Hızır Reis sosyal medyayı salladı

"BU NE YAKIŞIKLILIK OKTAY!"

EDHO yeni sezon öncesi Oktay Kaynarca paylaştı görenler 'bu ne yakışıklılık' demeden geçemedi! Hızır Reis gençlik hali ile sosyal medyayı salladı.

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EDHO yeni sezon öncesi Oktay Kaynarca paylaştı görenler ’bu ne yakışıklılık’ demeden geçemedi! Hızır Reis sosyal medyayı salladı

İşte yeni sezona bomba gibi giriş yapacak olan EDHO'nun sevilen oyuncusu Oktay Kaynarca başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

EDHO yeni sezon öncesi Oktay Kaynarca paylaştı görenler ’bu ne yakışıklılık’ demeden geçemedi! Hızır Reis sosyal medyayı salladı

Erdal Türkmen

EDHO yeni sezon öncesi Oktay Kaynarca paylaştı görenler ’bu ne yakışıklılık’ demeden geçemedi! Hızır Reis sosyal medyayı salladı
EDHO yeni sezon öncesi Oktay Kaynarca paylaştı görenler ’bu ne yakışıklılık’ demeden geçemedi! Hızır Reis sosyal medyayı salladı
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