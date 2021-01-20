Haberler Galeri Magazin Neslihan Atagül ve kardeşi İlkay Atagül'ün benzerlikleri şaşılmayacak gibi değil! Sefirin Kızı'ndan hastalığı yüzünden ayrılan Neslihan...

Neslihan Atagül ve kardeşi İlkay Atagül'ün benzerlikleri şaşılmayacak gibi değil! Sefirin Kızı'ndan hastalığı yüzünden ayrılan Neslihan...

Neslihan Atagül, Kadir Doğulu ile 2016 yılında dünya evine girdi. Doğal güzelliği ile yer aldığı her projede adından söz ettirmeyi başaran 27 yaşındaki Neslihan Atagül hem özel hayatı hem de oyunculuğuyla gıpta edilen bir isim. Son olarak rol aldığı Sefirin Kızı adlı diziden hastalığı nedeniyle ayrılmak zorunda kalan ve herkesi üzen Neslihan Atagül özel hayatını gözlerden sakınan bir isim. Özel hayatını gözlerden uzak tutan Neslihan Atagül'ün abisi İlkay Atagül'ü görenler şaşırıp kaldı. Neslihan Atagül ve abisinin benzerliğini görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

20.01.2021 17:17 - Son Güncelleme: 20.01.2021 17:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





