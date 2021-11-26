Burcu Özberk bakın aslen nereli çıktı! Herkes başka sanıyordu duyan inanmadı! 'Hayat sevince güzel' diyen Burcu'nun memleketi...
Sık sık estetik iddialarıya gündeme gelen Burcu Özberk'in, Afili Aşk dizisinden sonra şansı bir döndü pir döndü. Şimdilerde 7 milyonu aşkın takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Burcu Özberk hakkında araştırma yapanlar nereli olduğunu duyunca şaştı kaldı. İşte Burcu Özberk nereli sorusunun yanıtı ve ünlülerin memleketleri.
26.11.2021 14:45
- Son Güncelleme: 26.11.2021 14:45
Burcu Özberk, 12 Aralık 1989 yılında dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde okuduğu dönemde Muhteşem Yüzyıl dizisinde Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır. 1,62 metre boyunda, 53 kilo ve Yay burcudur.
Yeğeni Can'la olan keyifli pozlarını Instagram hesabında 'Arkada "Hayat Sevince Güzel" çalıyor.' notuyla paylaşan Burcu Özberk'in memleketi merak konusu oldu.
İşte başta Burcu Özberk olmak üzere ünlülerin merak edilen memleketleri.