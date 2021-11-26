Meryem Uzerli kasığına kadar gösterdi! Derin bacak yırtmacıyla boy gösteren Meryem'e bakın yorum yağmuruna tutuldu
Meryem Uzerli kasığına kadar gösterdi! Derin bacak yırtmacıyla boy gösteren Meryem'e bakın, yorum yağmuruna tutuldu. Muhteşem Yüzyıl ile hayatımıza girmişti ünlü oyuncu Meryem Uzerli... Hürrem' rolünü bırakmasıyla gündem olan ve bir dönem tükenmişlik sendromu yaşadığı ileri sürülen Meryem Uzerli, Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor. Kasığına kadar uzanan derin bacak dekolteli elbisesi ile sosyal medya gündemine bomba gibi düşen 38 yaşındaki Meryem Uzerli, fit haliyle beğeni ve yorum yağmuruna tutudu. İşte 2 kız çocuk annesi Uzerli'nin çok konuşulan fotoğrafları...
26.11.2021 12:40
- Son Güncelleme: 26.11.2021 12:40
MERYEM UZERLİ KİMDİR, NERELİDİR?
12 ağustos 1983 tarihinde Almanya'nın Hessen eyaleti Kassel şehrinde 4 çocuklu bir ailenin en küçük ve ikinci kızı olarak doğmuştur. İki ağabeyi ve bir ablası vardır. Tam adı Meriem Sahra Uzerli olan Meryem Uzerli'nin babası Hüseyin Uzerli Türk annesi Alman Ursula'dır.
Gençliğinde Hamburg'a yerleşip Schauspielstudio Frese'de oyunculuk ve tiyatro eğitimi aldı. Berlin başta olmak üzere Hamburg ve Kassel'in de içinde bulunduğu Almanya'nın önemli merkezlerinde tiyatrolarda oynadı. 5 Ocak 2011'de yayına başlayan Muhteşem Yüzyıl dizisinin oyuncu seçmelerinde; 8 ay süren seçmeler sonrasında Hürrem rolünü Meryem Uzerli canlandırdı.