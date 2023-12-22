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Eda'nın kızı ne zaman doğacak? 5 aylık hamile Eda Ece ısrarlara daha fazla dayanamadı tarihi açıkladı! eşi Buğrahan Tuncer...

Oyuncu Eda Ece uzun süredir birlikte olduğu basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran'da görkemli bir düğünle dünyaevine girmiş, uzun süre magazin gündeminde yer alan görkemli düğünün ardından ünlü çiftten müjdeli haber gelmişti. İlk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan çiftten Eda Ece önceki gün yeni paylaşım yaparak yorum ve beğeni yağmuruna tutulmuştu. O karenin altına en çok gelen yorum ise "Doğum ne zaman?" olunca Ece, ısrarlara daha fazla dayanamadı ve bebeğini kucağına alacağı tarihi açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Aralık 2023, 11:06 Güncelleme 22 Aralık 2023, 11:06
Eda’nın kızı ne zaman doğacak? 5 aylık hamile Eda Ece ısrarlara daha fazla dayanamadı tarihi açıkladı! eşi Buğrahan Tuncer... 1

Eda Ece, uzun süredir birlikte olduğu basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran'da evlenmişti. Ece, şimdilerde 4,5 aylık hamile.

Eda’nın kızı ne zaman doğacak? 5 aylık hamile Eda Ece ısrarlara daha fazla dayanamadı tarihi açıkladı! eşi Buğrahan Tuncer... 2

Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, 21 Haziran'da Beşiktaş'ta lüks bir otelde dünyaevine girdi.

Eda’nın kızı ne zaman doğacak? 5 aylık hamile Eda Ece ısrarlara daha fazla dayanamadı tarihi açıkladı! eşi Buğrahan Tuncer... 3

Ece'nin nikâh şahitliğini menajeri Gaye Sökmen, Melda Narmanlı Çimen, Ayşegül Aldinç ve Merve Karakimseli yaptı. Buğrahan Tuncer'in nikah şahitleri ise; Tuncay Özilhan, Yunus Emre Sonsırma ve Selçuk Karakimseli oldu.

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