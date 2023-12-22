İsmail Hacıoğlu’nun kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! “Abi-kardeş olduklarını bilmiyordum” Eski futbolcu Mehmet Hacıoğlu’nun kızı meğer...

Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın hayatını anlatacak filmde başrol oynamaya hazırlanan İsmail Hacıoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Fenerbahçeli eski futbolcu Mehmet Hacıoğlu'nun oğlu olan İsmail Hacıoğlu'nun özellikle ailesi merak edildi. Ünlü oyuncunun kız kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Hacıoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşini görenler "Abi-kardeş olduklarını bilmiyordum" yorumunda bulundu. İşte İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi...