2 çocuk annesi Demet Şener’den bornozlu görüntüler! En cesur haliyle sosyal medyayı salladı: Kim der 46 yaşında!

2005-2018 yılları arasında evli kaldığı İbrahim Kutluay'dan İrem ve Ömer adında iki evladı olan Demet Şener, kariyeri ve özel hayatıyla yıllarca magazin manşetlerini süsledi. Şimdilerde Tolga Arman ile mutlu bir ilişkisi olan Şener, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Bornozuyla kamera karşısına çıkan Şener, en doğal halini takipçileriyle paylaştı. İşte o paylaşım...