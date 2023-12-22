2 çocuk annesi Demet Şener’den bornozlu görüntüler! En cesur haliyle sosyal medyayı salladı: Kim der 46 yaşında!

2005-2018 yılları arasında evli kaldığı İbrahim Kutluay'dan İrem ve Ömer adında iki evladı olan Demet Şener, kariyeri ve özel hayatıyla yıllarca magazin manşetlerini süsledi. Şimdilerde Tolga Arman ile mutlu bir ilişkisi olan Şener, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Bornozuyla kamera karşısına çıkan Şener, en doğal halini takipçileriyle paylaştı. İşte o paylaşım...
1995 yılında yapılan Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda birinci seçilen Demet Şener, kariyeri ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.
2005-2018 yılları arasında evli kaldığı İbrahim Kutluay'dan İrem ve Ömer adında iki evladı olan Şener, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oldu.
Özellikle sevgilisi Tolga Arman ile yayınladığı pozlarla çok konuşulan Şener, bu kez bambaşka bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.