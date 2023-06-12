Eda Taşpınar’ın camideki skandal pozuna tepki yağmıştı... Suç unsuru yokmuş!

SAVUNMASINA YER VERİLDİ

Söz konusu paylaşımla ilgili resen soruşturma açıldığı ve CİMER'e de suç duyurularında bulunulduğu anlatılan kararda, Taşpınar'ın 4 Ocak'ta savcıya verdiği savunmasına yer verildi. Taşpınar'ın savunmasında, "Instagram hesabımda yayınlamak üzere çeşitli mekanlarda ve açık alanlarda fotoğraf çektiriyorum. Otelle de fotoğraf çekmek için görüşme yaptım. Buna ilişkin yazılı görüşmelerimiz var dosyaya sunacağız. Otele gelmeden önce otelin neresinde fotoğraf çekileceğime karar vermemiştim. Otele giriş yaptıktan sonra hazırlanmam için bana bir oda tahsis ettiler. Daha sonra fotoğraf çekeceğim alanı beklemek için oteli gezdim.