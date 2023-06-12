SON DAKİKA: Ebru Şallı’dan videolu ilk açıklama! Gözler eşi Uğur Akkuş’a çevrildi! İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınan eşi...

Konuyla ilgili sosyal medya hesabında bir video yayınlayan Ebru Şallı kendisinin gözaltında olmadığını belirterek şunları söyledi: "Bir saat evvel, 'Ebru gözaltına alındı' gibi bir haber çıkmış, böyle bir şey söz konusu değil. Hemen bunu evden video çekerek, hem ispatlamak hem de doğrusunu söylemek istedim. Basından arkadaşlarımız da yanlış haber yapmasınlar. Eşimin işiyle ilgili bir ifade vermesi gerekti, onun dışında benlik bir durum zaten söz konusu değil. Bilginize sunarım"