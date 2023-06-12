SON DAKİKA: Ebru Şallı'dan videolu ilk açıklama! Gözler eşi Uğur Akkuş'a çevrildi! İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınan eşi...
Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş, İstanbul Havalimanı'nda yaşadıkları olayla gündeme bomba gibi düştü. Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'un Paris-İstanbul seferini yapan uçaktan indikten sonra İstanbul Havalimanı'nda dolandırıcılık şikayetleri üzerine gözaltına alındığı öne sürüldü. Bunun üzerine Ebru Şallı sosyal medya hesabında açıklamada bulundu. Çektiği bir videoyu Instagram'da yayınlayan Şallı, işin aslını anlatırken ünlü ismin eşiyle ilgili söyledikleri dikkat çekti. İşte detaylar...
Kuveytli iş insanlarını 30 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla gündeme gelen Uğur Akkuş ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Uğur Akkuş ve eşi Ebru Şallı'nın bugün gözaltına alındığı öne sürüldü.
HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI
Tatil dönüşü İstanbul Havalimanı'na inen Uğur Akkuş ve Ebru Şallı'nın havalimanı çıkışında polis tarafından gözaltına alına alındığı ve ne olduğunu şaşıran ikili Asayiş şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne götürüldüğü belirtildi.
EBRU ŞALLI'DAN İLK AÇIKLAMA!
Magazin gündemine bomba gibi düşen haberin ardından Ebru Şallı'dan beklenen açıklama geldi.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabında bir video yayınlayan Ebru Şallı kendisinin gözaltında olmadığını belirterek şunları söyledi: "Bir saat evvel, 'Ebru gözaltına alındı' gibi bir haber çıkmış, böyle bir şey söz konusu değil. Hemen bunu evden video çekerek, hem ispatlamak hem de doğrusunu söylemek istedim. Basından arkadaşlarımız da yanlış haber yapmasınlar. Eşimin işiyle ilgili bir ifade vermesi gerekti, onun dışında benlik bir durum zaten söz konusu değil. Bilginize sunarım"