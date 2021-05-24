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Eda Taşpınar çıplaklığın sınırını aştı çatıda üstsüz tangalı paylaşım yaptı! Survivor Çağrı Atakan'dan ayrılan Eda sere serpe...

Türkiye'de bronzluk denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Eda Taşpınar, sınır tanımayan paylaşımlarıyla çok konuşulmaya devam ediyor. Survivor'la tanınan Çağrı Atakan'dan ayrıldıktan sonra tatilden tatile giden Eda Taşpınar'ın bu kez adresi New York oldu. Sahillerde şezlonglarda poz vermesine alışkın olduğumu Eda Taşpınar bu kez çatıyı tercih etti ama öyle bir paylaşım yaptı ki hem şaşırttı hem de büyük tepki topladı. Son olarak seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte New York'a giden Eda Taşpınar, üstsüz güneşlendiği anları sosyal medyadan paylaştı.

24.05.2021 10:28 - Son Güncelleme: 24.05.2021 10:28
Eda Taşpınar çıplaklığın sınırını aştı çatıda üstsüz tangalı paylaşım yaptı! Survivor Çağrı Atakan'dan ayrılan Eda sere serpe...

Cesur pozlarıyla dikkat çeken stil ikonu Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlara imza atmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Eda Taşpınar çıplaklığın sınırını aştı çatıda üstsüz tangalı paylaşım yaptı! Survivor Çağrı Atakan'dan ayrılan Eda sere serpe...

Sosyal medyanın en bronz tenli kadınlarından Eda Taşpınar Instagram sayfasından yaptığı paylaşımlarla özel hayatını takipçilerine sunuyor.

Eda Taşpınar çıplaklığın sınırını aştı çatıda üstsüz tangalı paylaşım yaptı! Survivor Çağrı Atakan'dan ayrılan Eda sere serpe...

Geçtiğimiz yaz koronavirüs salgını nedeniyle evinin çatısında güneşlenen sosyetik güzel Eda Taşpınar, seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte soluğu New York'ta aldı.

Eda Taşpınar çıplaklığın sınırını aştı çatıda üstsüz tangalı paylaşım yaptı! Survivor Çağrı Atakan'dan ayrılan Eda sere serpe...

Taşpınar, seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte New York'ta uçtu.

Eda Taşpınar çıplaklığın sınırını aştı çatıda üstsüz tangalı paylaşım yaptı! Survivor Çağrı Atakan'dan ayrılan Eda sere serpe...

Eda Taşpınar üstsüz güneşlendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.