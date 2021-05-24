Eda Taşpınar çıplaklığın sınırını aştı çatıda üstsüz tangalı paylaşım yaptı! Survivor Çağrı Atakan'dan ayrılan Eda sere serpe...

Türkiye'de bronzluk denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Eda Taşpınar, sınır tanımayan paylaşımlarıyla çok konuşulmaya devam ediyor. Survivor'la tanınan Çağrı Atakan'dan ayrıldıktan sonra tatilden tatile giden Eda Taşpınar'ın bu kez adresi New York oldu. Sahillerde şezlonglarda poz vermesine alışkın olduğumu Eda Taşpınar bu kez çatıyı tercih etti ama öyle bir paylaşım yaptı ki hem şaşırttı hem de büyük tepki topladı. Son olarak seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte New York'a giden Eda Taşpınar, üstsüz güneşlendiği anları sosyal medyadan paylaştı.

24.05.2021 10:28 - Son Güncelleme: 24.05.2021 10:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





