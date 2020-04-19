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Eda Ece'yi bir de böyle görün! Transparan kıyafetiyle günlerce konuşulmuştu...

Eda Ece sade görünümü ve doğal tavırlarıyla son dönemin yıldızı parlayan oyuncuları arasında. Oyunculuk kariyerinde emin adımlarla yükselişe geçen 29 yaşındaki Eda Ece, basketbolcu Buğrahan Tuncer ile birlikte. Geçtiğimiz günlerde dijital ortama biraz ara vererek karantina sürecinde kendisine vakit ayıran Ece, Instagram'dan yaptığı son paylaşımla tebessüm ettirdi. Güzel oyuncunun doğallığı ise bir kez daha dikkatlerden kaçmadı. Rol arkadaşı Gökhan Alkan ile çok yakıştırılan Eda Ece'yi bir de makyajsız görün...

19.04.2020 14:27 - Son Güncelleme: 19.04.2020 14:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





