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Eda Ece'yi bir de böyle görün! Transparan kıyafetiyle günlerce konuşulmuştu...

Eda Ece sade görünümü ve doğal tavırlarıyla son dönemin yıldızı parlayan oyuncuları arasında. Oyunculuk kariyerinde emin adımlarla yükselişe geçen 29 yaşındaki Eda Ece, basketbolcu Buğrahan Tuncer ile birlikte. Geçtiğimiz günlerde dijital ortama biraz ara vererek karantina sürecinde kendisine vakit ayıran Ece, Instagram'dan yaptığı son paylaşımla tebessüm ettirdi. Güzel oyuncunun doğallığı ise bir kez daha dikkatlerden kaçmadı. Rol arkadaşı Gökhan Alkan ile çok yakıştırılan Eda Ece'yi bir de makyajsız görün...

19.04.2020 14:27 - Son Güncelleme: 19.04.2020 14:27
Eda Ece'yi bir de böyle görün! Transparan kıyafetiyle günlerce konuşulmuştu...

Eda Ece Instagram paylaşımıyla yine sosyal medya gündeminde! 29 yaşındaki başarılı oyuncu, yalnızca kariyer değil özel hayatıyla da gündemde...

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Eda Ece'yi bir de böyle görün! Transparan kıyafetiyle günlerce konuşulmuştu...

Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşayan Eda Ece, son olarak karantina günlerinde paylaştığı transparan kıyafetiyle de günlerce konuşulmuştu.

Eda Ece'yi bir de böyle görün! Transparan kıyafetiyle günlerce konuşulmuştu...

Sosyal medya hesabından sevgilisine yaptığı yorumlarla dikkat çeken Eda Ece, en doğal haliyle paylaştığı fotoğrafla beğeni yağmuruna tutuldu.

Eda Ece'yi bir de böyle görün! Transparan kıyafetiyle günlerce konuşulmuştu...

İşte Eda Ece ve diğer ünlülerin makyajsız halleri...

Eda Ece'yi bir de böyle görün! Transparan kıyafetiyle günlerce konuşulmuştu...

DEFNE SAMYELİ

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