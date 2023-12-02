Eda Ece'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu "3 ay kusup geri geldim" Eşi Buğrahan Tuncer'le çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Eda...

Oyuncu Eda Ece uzun süredir birlikte olduğu basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran'da görkemli bir düğünle dünyaevine girmiş, uzun süre magazin gündeminde yer alan görkemli düğünün ardından ünlü çiftten müjdeli haber gelmişti. İlk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan çiftten Eda Ece önceki gün yeni paylaşım yaparak imaj değişikliğine gittiğini duyurdu. Ayrıca Ece'nin bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. İşte haberin ayrıntıları.