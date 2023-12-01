Afra Saraçoğlu ayrılığı resmen açıkladı! Mert Ramazan Demir'i duydu önce gerildi sonra duyurdu "Sadece iş arkadaşıyız özel birlikteliğimiz yok"

Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu, dizideki partneri Mert Ramazan Demir'le yeni bir aşka yelken açmış, magazin gündemine yansıyan pek çok iddianın ardından çift, çıktıkları tatilde dudak dudağa görüntülenmişti. Dizileri başladıkları günden bu yana attıkları her adım çok konuşulan çift cephesi epey karışıktı son dönemde. İkilinin ayrıldığı hatta sette kavga ettiği yazılıp çizilmişti. İddialara son noktayı Afra Saraçoğlu koydu. Saraçoğlu, ayrılığı bakın hangi sözlerle duyurdu.
Afra Saraçoğlu, meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkilerini geçen sene sonlandırmıştı. Ünlü oyuncu, daha sonra Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir'le yeni bir aşka yelken açmıştı.
İkilinin aşkı ise birlikte çıktıkları yaz tatilinde belgelendi. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, tekne tatillerinde dudak dudağa kameralara yansımıştı.
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ayrıldıkları iddia edilmiş, çift konuyla ilgili hiçbir zaman net bir açıklama yapmamıştı.