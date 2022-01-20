Eda Ece'den sevenlerini korkutan haber! İkinci kez koronavirüse yakalanan Eda Ece'nin son sağlık durumu nasıl? Sosyal medyadan paylaştı
Eda Ece'den sevenlerini korkutan haber! İkinci kez koronavirüse yakalanan Eda Ece'nin son sağlık durumu nasıl? Ünlü oyuncu sosyal medyadan paylaştı... Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşayan Eda Ece Instagram paylaşımı ile dikkat çekti. "Aşısızken, ilk kovidim çok daha beterdi. Tavsiyelere uyun, kendinize iyi bakın" diyen Eda Ece, evinde karantina hallerni paylaştı. İşte Eda'nın son sağlık durumu...
20.01.2022 14:26
- Son Güncelleme: 20.01.2022 14:26
"TAVSİYELERE UYUN, KENDİNİZE İYİ BAKIN"
Ünlü oyuncu Eda Ece, ikinci kez koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumunun iyi olduğunu belirten oyuncu, "İkinci kez kovid oldum, gayet iyiyim, daha önce kovid geçirdiğim ve iki aşı olduğum için hafif atlatıyorum. Aşısızken, ilk kovidim çok daha beterdi. Tavsiyelere uyun, kendinize iyi bakın, önce sağlık" ifadelerini kullandı.