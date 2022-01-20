Eda Ece’den sevenlerini korkutan haber! İkinci kez koronavirüse yakalanan Eda Ece’nin son sağlık durumu nasıl? Sosyal medyadan paylaştı

"TAVSİYELERE UYUN, KENDİNİZE İYİ BAKIN"

Ünlü oyuncu Eda Ece, ikinci kez koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumunun iyi olduğunu belirten oyuncu, "İkinci kez kovid oldum, gayet iyiyim, daha önce kovid geçirdiğim ve iki aşı olduğum için hafif atlatıyorum. Aşısızken, ilk kovidim çok daha beterdi. Tavsiyelere uyun, kendinize iyi bakın, önce sağlık" ifadelerini kullandı.