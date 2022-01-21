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Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci yakıp yıkıyor! Diziden ayrılan Yeninci'ye İbrahim Tatlıses methiyeler düzmüştü

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci yakıp yıkıyor! Diziden ayrılan Yeninci'ye İbrahim Tatlıses methiyeler düzmüştü

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Selin Yeninci, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren ve iddialı pozlarıyla çok konuşulan ve Bir Zamanlar Çukurova'daki hikayesinin bitmesinin ardından diziden ayrılan Selin Yeninci'nin olay yaratan New York pozlarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.

21.01.2022 09:38 - Son Güncelleme: 21.01.2022 09:40
Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci yakıp yıkıyor! Diziden ayrılan Yeninci’ye İbrahim Tatlıses methiyeler düzmüştü

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci başrollerden bile daha çok dikkat çekti desek yanlış olmaz. 34 yaşında güzel oyuncu son dönemde estetik haberleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor sık sık.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci yakıp yıkıyor! Diziden ayrılan Yeninci’ye İbrahim Tatlıses methiyeler düzmüştü

Yetenekli oyuncu İbrahim Tatlıses'in bile dikkatini çekmişti. İbrahim Tatlıses onu öven bir dizi paylaşım yapmıştı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci yakıp yıkıyor! Diziden ayrılan Yeninci’ye İbrahim Tatlıses methiyeler düzmüştü

Önceki akşam yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova'da diziye veda eden Selin Yeninci bir veda paylaşımı da yaptı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci yakıp yıkıyor! Diziden ayrılan Yeninci’ye İbrahim Tatlıses methiyeler düzmüştü

16 Ocak 1988 doğumlu Selin Yeninci önceki gün yeni yaşını kutladı. Doğum günü teşekkürlerini olay yaratan New York pozlarıyla kutladı. Yeninci o paylaşıma şu notu düştü:

Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci yakıp yıkıyor! Diziden ayrılan Yeninci’ye İbrahim Tatlıses methiyeler düzmüştü

İŞTE O PAYLAŞIM

"Harika doğum günü dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Tüm güzellikler hep birlikte doya doya güle oynaya olsun ."

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