Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci yakıp yıkıyor! Diziden ayrılan Yeninci'ye İbrahim Tatlıses methiyeler düzmüştü
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Selin Yeninci, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren ve iddialı pozlarıyla çok konuşulan ve Bir Zamanlar Çukurova'daki hikayesinin bitmesinin ardından diziden ayrılan Selin Yeninci'nin olay yaratan New York pozlarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.
21.01.2022 09:38
- Son Güncelleme: 21.01.2022 09:40
Yetenekli oyuncu İbrahim Tatlıses'in bile dikkatini çekmişti. İbrahim Tatlıses onu öven bir dizi paylaşım yapmıştı.
Önceki akşam yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova'da diziye veda eden Selin Yeninci bir veda paylaşımı da yaptı.
16 Ocak 1988 doğumlu Selin Yeninci önceki gün yeni yaşını kutladı. Doğum günü teşekkürlerini olay yaratan New York pozlarıyla kutladı. Yeninci o paylaşıma şu notu düştü: