Hande Erçel eleştirilen oyunculuğu hakkında ilk kez konuştu! Tepkiler çığ gibi büyüdü: Kendi ülkeni gömmesen olmuyor zaten!

Oyunculuk performansıyla sık sık gündeme gelen Hande Erçel, Cannes'da katıldığı Mipcom fuarında kendisini eleştirenlere yanıt verdi. Kendisini eleştirenlere hem sitem eden hem de tepkileri çok umursadığını dile getiren Erçel'in o açıklaması, sosyal medyada gündem oldu. "Ülkemde bu meslekte var olabilmek için çok savaşıyorum" diyen Erçel'e tepkiler çığ gibi büyüdü. İşte Hande Erçel'in o açıklaması ve gelen tepkiler...