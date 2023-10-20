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Hande Erçel eleştirilen oyunculuğu hakkında ilk kez konuştu! Tepkiler çığ gibi büyüdü: Kendi ülkeni gömmesen olmuyor zaten!

Oyunculuk performansıyla sık sık gündeme gelen Hande Erçel, Cannes'da katıldığı Mipcom fuarında kendisini eleştirenlere yanıt verdi. Kendisini eleştirenlere hem sitem eden hem de tepkileri çok umursadığını dile getiren Erçel'in o açıklaması, sosyal medyada gündem oldu. "Ülkemde bu meslekte var olabilmek için çok savaşıyorum" diyen Erçel'e tepkiler çığ gibi büyüdü. İşte Hande Erçel'in o açıklaması ve gelen tepkiler...

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 10:14 Güncelleme 20 Ekim 2023, 10:44
Hande Erçel eleştirilen oyunculuğu hakkında ilk kez konuştu! Tepkiler çığ gibi büyüdü: Kendi ülkeni gömmesen olmuyor zaten! 1

Ünlü oyuncu Hande Erçel, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Hande Erçel eleştirilen oyunculuğu hakkında ilk kez konuştu! Tepkiler çığ gibi büyüdü: Kendi ülkeni gömmesen olmuyor zaten! 2

Şimdilerde Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Erçel, Instagram'da 31 milyon takipçisine ulaşırken geniş bir hayran kitlesine de sahip oldu.

Hande Erçel eleştirilen oyunculuğu hakkında ilk kez konuştu! Tepkiler çığ gibi büyüdü: Kendi ülkeni gömmesen olmuyor zaten! 3

Ancak Erçel'in hayranlarının yanı sıra ünlü ismin oyunculuğunu eleştiren büyük bir kitle de oluştu.

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