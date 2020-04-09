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Ecem Karaağaç Survivor için enerji yükletmek isterken dolandırılmıştı... Cinsel istismar davasında karar!

Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç, yarışmadan elenmesinin ardından taciz ve tecavüz haberleriyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Karaağaç'a 'Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci olacaksın' diyerek cinsel istismarda bulunan ve dolandıran İbrahim Halil G. hakkında karar verildi. Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç kimdir?

09.04.2020 10:55 - Son Güncelleme: 09.04.2020 11:04
Ecem Karaağaç Survivor için enerji yükletmek isterken dolandırılmıştı... Cinsel istismar davasında karar!

Eski 'Survivor' yarışmacısı Ecem Karaağaç, programa katılmadan önce 'Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci olacaksın' diyen İbrahim Halil G. adlı bir kişiyle buluşmuştu. Karaağaç; enerji yüklediğini ve büyü bozduğunu iddia eden bu kişiyle defalarca birlikte olmuş ve ona yaklaşık 90 bin lira vermişti. Ancak genç kadın, yarışmadan elenince kandırıldığını anlamıştı.

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Ecem Karaağaç Survivor için enerji yükletmek isterken dolandırılmıştı... Cinsel istismar davasında karar!

31 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Hakkında dolandırıcılık, şantaj ve cinsel saldırı suçlarından dava açılan sözde hocanın 31 yıla kadar hapsi istenmişti. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada karar çıktı.

Ecem Karaağaç Survivor için enerji yükletmek isterken dolandırılmıştı... Cinsel istismar davasında karar!

İbrahim Halil G.'nin Karaağaç'a yönelik cinsel saldırı suçu yönünden beraatına karar verildi.

Ecem Karaağaç Survivor için enerji yükletmek isterken dolandırılmıştı... Cinsel istismar davasında karar!

Ancak dini inanç ve duyguların istismarıyla 2017 yılının Ağustos ayından 2018 yılının Ocak ayına kadar farklı seferlerde 88 bin 829 TL para alıp Karaağaç'ı dolandırdığı gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis ve 120 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Ayrıca şantaj suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 5 bin lira adli para cezası ile de cezalandırılmasına hükmedildi.

Ecem Karaağaç Survivor için enerji yükletmek isterken dolandırılmıştı... Cinsel istismar davasında karar!

İbrahim Halil G., toplamda 10 yıl hapis 125 bin lira para cezası aldı.

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