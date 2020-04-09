Yeşilçam yıldızı Ayşecik yıllar sonra ortaya çıktı! Zeynep Değirmencioğlu son haliyle epey şaşırttı!
Son hali yok artık dedirtti... Yeşilçam'a Ayşecik karakteriyle damga vuran Zeynep Değirmencioğlu son haliyle şaşırttı. Henüz 2 yaşındayken sinemaya adım atan Zeynep Değirmencioğlu 'Ayşecik' filmiyle Türk sinemasında çığır açtı. 20'li yaşlarına kadar çok sayıda filmde yer alan ve sonrasında sinemayı bırakan oyuncunun son halini görenler tanımakta zorlandı. İşte Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali...
09.04.2020 09:27
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