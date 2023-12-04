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Ecem Erkek başka bir evrende! Madrigal'in bateristi Sanlı Akgün Gazzeli çocuklara Ecem Erkek sokak köpeklerine sahip çıktı

49. Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. En iyi müzik grubu dalında ödül kazanan Madrigal, En iyi komedi dizisi kadın oyuncu ödülünü kazan ise Ecem Erkek oldu. Birkaç ses dışında Filistin'in anılmadığı törende, Madrigal grubunun bateristi Sanlı Akgün, ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada İsrail'in katliam saldırıları yaptığı Gazze'ye destek mesajı verirken,Ecem Erkek, 10 bini kadın ve çocuk 15 bin 500'den fazla insanın öldürüldüğü Gazze Şeridi'ndeki katliama dair tek kelime etmedi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 10:35 Güncelleme 04 Aralık 2023, 10:50
Ecem Erkek başka bir evrende! Madrigal’in bateristi Sanlı Akgün Gazzeli çocuklara Ecem Erkek sokak köpeklerine sahip çıktı 1

Aynı ödül töreninde iki farklı konuşma...

Ecem Erkek başka bir evrende! Madrigal’in bateristi Sanlı Akgün Gazzeli çocuklara Ecem Erkek sokak köpeklerine sahip çıktı 2

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının nabzını tutan, Türkiye'nin en uzun soluklu ödül organizasyonu Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu

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Ecem Erkek başka bir evrende! Madrigal’in bateristi Sanlı Akgün Gazzeli çocuklara Ecem Erkek sokak köpeklerine sahip çıktı 3

En iyi müzik grubu dalında ödül kazanan Madrigal grubu oldu.

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