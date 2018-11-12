Ece Seçkinin Arda Kurala yaptığı yorum tepki çekti!

Ece Seçkin'in Arda Kural'a yaptığı yorum tepki çekti!
Ece Seçkin'in sosyal medya üzerinden Arda Kural'a yaptığı yorum tepki çekti. Şarkıcı Ece Seçkin'in bir paylaşımının altına yorum yazan Arda Kural'a Ece Seçkin'in verdiği cevap görenleri hayrete düşürdü. Seçkin'in cevabı hayranları tarafından tepki gördü. Daha sonra Seçkin'in paylaşımına verilen cevabın Arda Kural'ın şahsi hesabından değil, sahte hesaptan gönderildiği öğrenildi. Bunun üzerine Seçkin bakın ne yaptı...
12 Kasım 2018 Pazartesi, 09:47:13 Güncelleme: 09:50:48
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