Ece Seçkin'in Arda Kural'a yaptığı yorum tepki çekti!

Ece Seçkin'in sosyal medya üzerinden Arda Kural'a yaptığı yorum tepki çekti. Şarkıcı Ece Seçkin'in bir paylaşımının altına yorum yazan Arda Kural'a Ece Seçkin'in verdiği cevap görenleri hayrete düşürdü. Seçkin'in cevabı hayranları tarafından tepki gördü. Daha sonra Seçkin'in paylaşımına verilen cevabın Arda Kural'ın şahsi hesabından değil, sahte hesaptan gönderildiği öğrenildi. Bunun üzerine Seçkin bakın ne yaptı...

12 Kasım 2018 Pazartesi, 09:47:13 Güncelleme: 09:50:48
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Ece Seçkinin Arda Kurala yaptığı yorum tepki çekti!

Şarkıcı Ece Seçkin'in yazdığı bir yorum sosyal medyanın gündeminde. Seçkin'in Arda Kural adına hesap açan kullanıcıya verdiği cevap tepki topladı

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Ece Seçkinin Arda Kurala yaptığı yorum tepki çekti!

Ece Seçkin "Hayatın kanununu yazabilseydim, seni sever miydim?" gönderisine, Arda Kural adına ait hesaptan "Sevse nereni sevecek 153" yorumu geldi.

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Ece Seçkinin Arda Kurala yaptığı yorum tepki çekti!

'KES LAN ŞİZO'

Genç şarkıcı, gelen yoruma çok sinirlendi. Seçkin boyu ile gelen olumsuz yorum üzerine "Kes lan Şizo" cevabıyla tepki verdi.

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Ece Seçkinin Arda Kurala yaptığı yorum tepki çekti!

İkilinin bu konuşması dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı.

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Ece Seçkinin Arda Kurala yaptığı yorum tepki çekti!

Daha sonra ise hesabın Arda Kural'ın fanına ait olduğu ortaya çıktı. Ece Seçkin de bunun üzerine yazdığı yorumu kaldırdı.

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