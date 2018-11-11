Osman Sınavdan çarpıcı açıklamalar: 100 işin 60 tanesi çöpe gidecek

Osman Sınav'dan çarpıcı açıklamalar: 100 işin 60 tanesi çöpe gidecek
Sen Anlat Karadeniz'in yapımcısı/yönetmeni Osman Sınav, dünyayı değiştirenlerin hayal kuranlar olduğunu ifade etti. İşte ATV'nin iki sezondur Çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Sen Anlat Karadeniz'in usta yönetmeni/yapımcısı Osman Sınav'dan çok özel açıklamalar...
Senaryoların yönetmene yol gösteren bir matematik ürünü olduğunu ifade eden Sınav, "Yol tarif eden bir matematik ürünüdür. Senaryo denilen şey dramatik bir edebiyat ürünü asla değildir. Edebiyat eseri olduğu zaman sinema olmaz." diye konuştu.
Sınav, sektörlerinde yılda ortalama 100 civarında proje başlatıldığını anlatarak, bunların yıl boyunca seyircinin karşısına çıktığını ifade etti.
Her projede yaklaşık 100 kişinin çalıştığını dile getiren Sınav, şöyle devam etti:
"Yani 100 orta ölçekli fabrika. Biz yapımcılar yılda bir orta ölçekli fabrika kuruyoruz. Dünyanın hangi sektöründe, işinde, iş adamı veya girişimci her yılda bir orta ölçekli fabrika kurar. Hiç bir sektörde yılda bir 100 kişinin çalışacağı bir iş kuramazsınız. Biz bunu yapıyoruz. Her yıl 100 civarında ekip kurulur. Bu ekibin hepsi reytinglerde yüksekle ulaşmaya, sizlere ulaşmayı ve izlenmeyi talep eder. Bu işler yapılırken de şunu bilin, bu 100 işin 60 tanesi çöpe gidecek. Hangisinin olacağını bilmiyoruz ama gidecek."