Ece Seçkin’den cesur paylaşım! İç çamaşırsız dekolteli halleriyle 'pes' dedirtti sosyal medya onu konuştu

Ece Seçkin'den cesur paylaşım! İç çamaşırsız dekolteli halleriyle 'pes' dedirtti… Şarkıcılığının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan Ece Seçkin, bu kez sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Sutyensiz giydiği pembe takımıyla verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sunan ünlü şarkıcının paylaşımı, sosyal medyaya damga vurdu. Kısa sürede gündem olan paylaşıma çok sayıda yorum yapıldı. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Seçkin'in paylaşımını beğenirken bir kısım fazla iddialı bularak eleştirdi. İşte Ece Seçkin'in o paylaşımı…

21.05.2021 20:07 - Son Güncelleme: 21.05.2021 20:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





