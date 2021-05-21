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Ece Seçkin’den cesur paylaşım! İç çamaşırsız dekolteli halleriyle 'pes' dedirtti sosyal medya onu konuştu

Ece Seçkin'den cesur paylaşım! İç çamaşırsız dekolteli halleriyle 'pes' dedirtti… Şarkıcılığının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan Ece Seçkin, bu kez sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Sutyensiz giydiği pembe takımıyla verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sunan ünlü şarkıcının paylaşımı, sosyal medyaya damga vurdu. Kısa sürede gündem olan paylaşıma çok sayıda yorum yapıldı. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Seçkin'in paylaşımını beğenirken bir kısım fazla iddialı bularak eleştirdi. İşte Ece Seçkin'in o paylaşımı…

21.05.2021 20:07 - Son Güncelleme: 21.05.2021 20:07
Ece Seçkin’den cesur paylaşım! İç çamaşırsız dekolteli halleriyle 'pes' dedirtti sosyal medya onu konuştu

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Instagram hesabında yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Seçkin, sutyensiz giydiği pembe takımıyla verdiği pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

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Ece Seçkin’den cesur paylaşım! İç çamaşırsız dekolteli halleriyle 'pes' dedirtti sosyal medya onu konuştu

Kısa süre içinde sosyal medyada gündem olan paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Seçkin'in paylaşımını beğenirken bir kısım fazla iddialı bularak eleştirdi.

Ece Seçkin’den cesur paylaşım! İç çamaşırsız dekolteli halleriyle 'pes' dedirtti sosyal medya onu konuştu

Olay yaratan iddialı pozun ardından Ece Seçkin'in boyu tekrar gündeme geldi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ünlü şarkıcının boyunu araştırmaya başladı. İşte başta Ece Seçkin olmak üzere ünlü isimler ve boyları…

Ece Seçkin’den cesur paylaşım! İç çamaşırsız dekolteli halleriyle 'pes' dedirtti sosyal medya onu konuştu

NURGÜL YEŞİLÇAY - 160 CM

Ece Seçkin’den cesur paylaşım! İç çamaşırsız dekolteli halleriyle 'pes' dedirtti sosyal medya onu konuştu

UĞUR GÜNEŞ – 181 CM