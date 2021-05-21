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Nurgül Yeşilçay sınır tanımadı! Dudak dudağa poz verdi sosyal medya çalkalandı

Nurgül Yeşilçay sınır tanımadı! Dudak dudağa poz verdi sosyal medya çalkalandı… Uzun bir süredir yapımcı Necati Kocabay ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabında yaptığı eğlenceli paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyordu. Yelişçay bu kez sevgilisiyle dudak dudağa verdiği pozla gündeme geldi. Verdiği bir röportajda hayatını "N.Ö. ve N.S." diye ayırmak gerektiğini söyleyen ünlü oyuncu, evlilik kararı aldığı sevgilisiyle iddialı bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. İşte ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın o paylaşımı…

21.05.2021 20:46 - Son Güncelleme: 21.05.2021 22:00
Nurgül Yeşilçay sınır tanımadı! Dudak dudağa poz verdi sosyal medya çalkalandı

Necati Kocabay'la tanışmadan önce çok daha karmaşık ilişkiler yaşadığını söyleyen Nurgül Yeşilçay, verdiği bir röportajda "40 yaşına geldiğimde mutfakta tek başımaydım ve dedim ki, 'Yapmayacağım, böyle saçma sapan ilişkiler yaşamak istemiyorum.' Sonra Necati ile tanıştım. Bir arkadaşımız tanıştırdı. En çok dikkatimi çeken kibar olmasıydı" demişti.

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Nurgül Yeşilçay sınır tanımadı! Dudak dudağa poz verdi sosyal medya çalkalandı

Kendisini ilk defa evliliğe hazır hissettiğini dile getiren ve pandemi nedeniyle nikah tarihini erteleyen Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabında sevgilisi Necati Kocabay ile iddialı bir paylaşımda bulundu.

Nurgül Yeşilçay sınır tanımadı! Dudak dudağa poz verdi sosyal medya çalkalandı

Ünlü oyuncu, sevgilisiyle dudak dudağa verdiği pozu Instagram sayfasında yayınladı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşım için "Nurgül sınır tanımıyor", "Buralar aşk koktu", "Bu poza gerek var mıydı" yorumluları yapıldı.

Nurgül Yeşilçay sınır tanımadı! Dudak dudağa poz verdi sosyal medya çalkalandı

İşte Nurgül Yeşilçay'ın Necati Kocabay ile verdiği poz başta olmak üzere sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri…

Nurgül Yeşilçay sınır tanımadı! Dudak dudağa poz verdi sosyal medya çalkalandı

ÖZGE YAĞIZ