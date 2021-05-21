Nurgül Yeşilçay sınır tanımadı! Dudak dudağa poz verdi sosyal medya çalkalandı

Nurgül Yeşilçay sınır tanımadı! Dudak dudağa poz verdi sosyal medya çalkalandı… Uzun bir süredir yapımcı Necati Kocabay ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabında yaptığı eğlenceli paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyordu. Yelişçay bu kez sevgilisiyle dudak dudağa verdiği pozla gündeme geldi. Verdiği bir röportajda hayatını "N.Ö. ve N.S." diye ayırmak gerektiğini söyleyen ünlü oyuncu, evlilik kararı aldığı sevgilisiyle iddialı bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. İşte ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın o paylaşımı…

21.05.2021 20:46 - Son Güncelleme: 21.05.2021 22:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





