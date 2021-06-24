Ece Seçkin sosyal medyayı yaktı kavurdu! İç çamaşırsız pozuyla olay olan şarkıcı bu kez derin dekoltesi ve daracık taytıyla...

Ece Seçkin sosyal medyayı yaktı kavurdu! Sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık gündem olan Ece Seçkin, pembe pantolon ve ceketiyle çok konuşulmuştu. Ceketinin içine iç çamaşırı giymeyen şarkıcı, uzun süre adından söz ettirmişti. Daha sonra ise bikinili pozlarıyla dikkat çeken Seçkin, şimdi de derin dekolteli büstiyeriyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü şarkıcı, kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımının ardından ise mini taytıyla spor yaptığı anları paylaştı. Art arda dikkat çeken paylaşımlarda bulunan şarkıcı, kısa sürede gündem oldu. İşte Ece Seçkin'in o paylaşımları…

24.06.2021 01:47 - Son Güncelleme: 24.06.2021 01:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





