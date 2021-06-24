Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik beyaz elbisesiyle nefes kesti! Burcu paylaştı sosyal medya sallandı o pozlar olay oldu
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik beyaz elbisesiyle nefes kesti! Camdaki Kız'da canlandırdığı Nalan karakteriyle dikkat çeken Burcu Biricik, bir marka için objektif karşısına geçti. Çekimden kareleri sosyal medya hesabında paylaşmayı da ihmal etmeyen Biricik, ortalığı kasıp kavurdu. Ünlü oyuncunun iddialı pozları, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi görerek kısa sürede gündem oldu. Takipçileri, "Dünyanın en güzel kadını", "Bakmaya doyamıyorum" yorumları yaparak oyuncuya övgü yağdırdı. İşte Burcu Biricik'in o pozları…
24.06.2021 01:24
- Son Güncelleme: 24.06.2021 01:39
Hayat Şarkısı dizisinde hayat verdiği Hülya Cevher karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Burcu Biricik, son dönemlerde rol aldığı Kırmızı Oda ve Fatma'yla ise kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşadı.
Hem ekran da hem de sinemada defalarca başrol oynayan oyuncu, markalarında vazgeçilmez isimleri arasına adını yazdırmayı başardı.
Birçok reklam filminde boy gösteren Burcu Biricik, bu kez dünyaca ünlü bir markayla el sıkıştı. Biricik, geçtiğimiz günlerde ise reklam yüzü olduğu markayla fotoğraf çekimi gerçekleştirdi
Ünlü oyuncu, çekimden kareleri sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.
Derin sırt dekolteli beyaz elbisesiyle objektif karşısına geçen Burcu Biricik'in pozları kısa sürede yoğun ilgi görerek sosyal medyaya damga vurdu.