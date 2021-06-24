Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik beyaz elbisesiyle nefes kesti! Burcu paylaştı sosyal medya sallandı o pozlar olay oldu

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik beyaz elbisesiyle nefes kesti! Camdaki Kız'da canlandırdığı Nalan karakteriyle dikkat çeken Burcu Biricik, bir marka için objektif karşısına geçti. Çekimden kareleri sosyal medya hesabında paylaşmayı da ihmal etmeyen Biricik, ortalığı kasıp kavurdu. Ünlü oyuncunun iddialı pozları, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi görerek kısa sürede gündem oldu. Takipçileri, "Dünyanın en güzel kadını", "Bakmaya doyamıyorum" yorumları yaparak oyuncuya övgü yağdırdı. İşte Burcu Biricik'in o pozları…

24.06.2021 01:24 - Son Güncelleme: 24.06.2021 01:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





