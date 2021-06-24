Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı Meğer kendisinden de ünlüymüş...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın eski eşi bakın kim çıktı! Başrollerini Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık ile paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova'da Demir Yaman karakterine can veren Murat Ünalmış, oyunculuk performansıyla hayranlarından tam not alıyor. Perşembe akşamları atv izleyicisiyle buluşan Ünalmış'ın özel hayatı da en az oyunculuğu kadar dikkat çekiyor. Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan oyuncunun hayatı, hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Ancak Ünalmış'ın kendisi gibi oyuncu olan eski eşini ilk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Murat Ünalmış'ın eski eşi…

24.06.2021 02:19 - Son Güncelleme: 24.06.2021 02:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





