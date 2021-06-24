Vav TV İzle

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı Meğer kendisinden de ünlüymüş...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın eski eşi bakın kim çıktı! Başrollerini Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık ile paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova'da Demir Yaman karakterine can veren Murat Ünalmış, oyunculuk performansıyla hayranlarından tam not alıyor. Perşembe akşamları atv izleyicisiyle buluşan Ünalmış'ın özel hayatı da en az oyunculuğu kadar dikkat çekiyor. Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan oyuncunun hayatı, hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Ancak Ünalmış'ın kendisi gibi oyuncu olan eski eşini ilk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Murat Ünalmış'ın eski eşi…

24.06.2021 02:19 - Son Güncelleme: 24.06.2021 02:19
Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı Meğer kendisinden de ünlüymüş...

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Bir Zamanlar Çukurova'nın karizmatik oyuncusu Murat Ünalmış'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı Meğer kendisinden de ünlüymüş...

Attığı her adım hayranları tarafından ilgiyle takip edilen Ünalmış'ın kendisi gibi oyuncu olan eski eşini ilk kez duyanlar ise şaştı kaldı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı Meğer kendisinden de ünlüymüş...

İşte başta Murat Ünalmış olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri…

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı Meğer kendisinden de ünlüymüş...

ÖYKÜ GÜRMAN-YAVUZ BİNGÖL

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı Meğer kendisinden de ünlüymüş...

SEDA SAYAN-MAHSUN KIRMIZIGÜL