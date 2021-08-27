Vav TV İzle
Haberler Magazin Ece Seçkin kamera arkasını paylaştı dans şovu sosyal medyaya damga vurdu! Süper mini şortu ve bikini üstüyle hem coştu hem coşturdu

Ece Seçkin kamera arkasını paylaştı dans şovu sosyal medyaya damga vurdu! Süper mini şortu ve bikini üstüyle hem coştu hem coşturdu

Ece Seçkin kamera arkasını paylaştı dans şovu sosyal medyaya damga vurdu! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve iddialı paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Ece Seçkin, son yayınladığı video ile yine bomba etkisi yarattı. Geçen günlerde "Bon Voyage" isimli tekli çalışmasının klibini hayranlarının beğenisine sunan ünlü şarkıcı, sosyal medya arkasında kamera arkasını paylaştı. Süper mini şortu ve bikini üstüyle objektif karşısına geçen Seçkin, ekip arkadaşlarıyla dans ettiği anları "Herkesi ve ekibini ciddiyetsizlikle eleştirdikten sonra kurduğum ekip ve ben" notuyla yayınladı. Seçkin'in paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. İşte o paylaşım...

27.08.2021 01:09 - Son Güncelleme: 27.08.2021 01:09
Ece Seçkin kamera arkasını paylaştı dans şovu sosyal medyaya damga vurdu! Süper mini şortu ve bikini üstüyle hem coştu hem coşturdu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Ece Seçkin, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer edindi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ece Seçkin kamera arkasını paylaştı dans şovu sosyal medyaya damga vurdu! Süper mini şortu ve bikini üstüyle hem coştu hem coşturdu

Attığı her adımla adından söz ettiren Seçkin, geçen günlerde de "Bon Voyage" isimli tekli çalışmasının klibiyle büyük ses getirdi.

Ece Seçkin kamera arkasını paylaştı dans şovu sosyal medyaya damga vurdu! Süper mini şortu ve bikini üstüyle hem coştu hem coşturdu

Seçkin şimdi ise klibinin kamera arkasını Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı. Söz konusu videoda oldukça enerjik ve mutlu görünen Seçkin, hem coştu hem coşturdu.

Ece Seçkin kamera arkasını paylaştı dans şovu sosyal medyaya damga vurdu! Süper mini şortu ve bikini üstüyle hem coştu hem coşturdu

Süper mini şortu ve bikini üstüyle objektif karşısına geçen Seçkin'in ekip arkadaşları ile dans ettiği anlar sosyal medyada bomba etkisi yarattı.

Ece Seçkin kamera arkasını paylaştı dans şovu sosyal medyaya damga vurdu! Süper mini şortu ve bikini üstüyle hem coştu hem coşturdu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

SON DAKİKA