Ece Seçkin ile Demet Akalın’ın ‘çocuk’ atışması! “Bundan doğuracağım” diyen Ece’ye Demet’ten ikiz temennisi: Delirmiş bu!

"Bundan doğuracakmış, delirmiş bu" diyen Akalın, meslektaşına ikiz çocuk temennisinde bulundu. Akalın'ın "İnşallah ikizin olur" sözleri üzerine şaşkınlığı yüzünden okunan Seçkin ise meslektaşına "Olabilir" şeklinde karşılık verdi.