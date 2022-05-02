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Haberler Magazin Ece Seçkin ile Demet Akalın’ın ‘çocuk’ atışması! “Bundan doğuracağım” diyen Ece’ye Demet’ten ikiz temennisi: Delirmiş bu!

Ece Seçkin ile Demet Akalın’ın ‘çocuk’ atışması! “Bundan doğuracağım” diyen Ece’ye Demet’ten ikiz temennisi: Delirmiş bu!

Ece Seçkin ile Demet Akalın'ın 'çocuk' atışması! "Bundan doğuracağım" diyen Ece'ye Demet'ten ikiz temennisi... Aralarındaki buzları eriten Demet Akalın ve Ece Seçkin bir araya geldi. Ünlü şarkıcıların arasında geçen tatlı atışma ise sosyal medyaya damga vurdu. Ece Seçkin'in çocuk şakasına kayıtsız kalmayan Akalın, o anları sosyal medya hesabında yayınladı. İkili arasında geçen diyalog kısa sürede gündem oldu. İşte Demet Akalın'ın o paylaşımı...

02.05.2022 19:58 - Son Güncelleme: 02.05.2022 20:00
Ece Seçkin ile Demet Akalın’ın ‘çocuk’ atışması! “Bundan doğuracağım” diyen Ece’ye Demet’ten ikiz temennisi: Delirmiş bu!

Demet Akalın ile bir araya gelen Ece Seçkin, evcil hayvanını kucağına alarak objektif karşısına geçti.

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Ece Seçkin ile Demet Akalın’ın ‘çocuk’ atışması! “Bundan doğuracağım” diyen Ece’ye Demet’ten ikiz temennisi: Delirmiş bu!

Demet Akalın o anları kayıt altına alırken Ece Seçkin, sevimli dostunu göstererek "Bundan doğuracağım" dedi.

Ece Seçkin ile Demet Akalın’ın ‘çocuk’ atışması! “Bundan doğuracağım” diyen Ece’ye Demet’ten ikiz temennisi: Delirmiş bu!

Sevimli dostuyla hayvan sevgisini bir kez daha gözler önüne seren Seçkin'in çocuk şakasına Demet Akalın'dan yanıt gecikmedi.

Ece Seçkin ile Demet Akalın’ın ‘çocuk’ atışması! “Bundan doğuracağım” diyen Ece’ye Demet’ten ikiz temennisi: Delirmiş bu!

"Bundan doğuracakmış, delirmiş bu" diyen Akalın, meslektaşına ikiz çocuk temennisinde bulundu. Akalın'ın "İnşallah ikizin olur" sözleri üzerine şaşkınlığı yüzünden okunan Seçkin ise meslektaşına "Olabilir" şeklinde karşılık verdi.

Ece Seçkin ile Demet Akalın’ın ‘çocuk’ atışması! “Bundan doğuracağım” diyen Ece’ye Demet’ten ikiz temennisi: Delirmiş bu!

İkilinin arasındaki tatlı atışma kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Seçkin, Akalın'ın paylaşımını kendi sayfasına taşıdı.

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