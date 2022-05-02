Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya annesini paylaştı! Gören dilini ısırdı benzerlikleri dudak uçuklattı “Birebir kopyası”
Güldür Güldür'ün Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya annesini paylaştı! Kadrosunda Onur Buldu, Açelya Topaloğlu, Ali Sunal, Onur Atilla ve Alper Kul gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Mehtap karakterini canlandıran Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Ünlü oyuncu, annesi ile bir pozunu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşımda anne-kızın benzerliği dikkat çekerken "Birebir kopyası" yorumu yapıldı. Öte yandan Yılmakaya'nın annesi güzelliğiyle büyüledi. İşte Meltem Yılmazkaya'nın güzeller güzeli annesi...
02.05.2022 19:35 - Son Güncelleme: 02.05.2022 19:35
Meltem Yılmazkaya, Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Mehtap karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.