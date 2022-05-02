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Haberler Magazin Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci ceketinin içine hiçbir şey giymeden paylaştı! Sütyensiz poz veren Selin çok konuşuldu

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci ceketinin içine hiçbir şey giymeden paylaştı! Sütyensiz poz veren Selin çok konuşuldu

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Meryem karakterini canlandıran ünlü oyuncu Selin Yeninci, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Ceketinin içine hiçbir şey giymeden kamera karşısına geçen ünlü oyuncunun paylaşımı, yorum yağmuruna tutuldu. Süytensiz pozuyla çok konuşulan Yeninci'nin paylaşımı sosyal medyayı ise ikiye böldü. İşte Selin Yeninci'nin o paylaşımı...

02.05.2022 20:21 - Son Güncelleme: 02.05.2022 20:21
Annenin Sırrıdır Çocuk’un Meryem’i Selin Yeninci ceketinin içine hiçbir şey giymeden paylaştı! Sütyensiz poz veren Selin çok konuşuldu

Son olarak Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde canlandırdığı Meryem karakteriyle izleyici karşısına çıkan Selin Yeninci, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı

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Annenin Sırrıdır Çocuk’un Meryem’i Selin Yeninci ceketinin içine hiçbir şey giymeden paylaştı! Sütyensiz poz veren Selin çok konuşuldu

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Annenin Sırrıdır Çocuk’un Meryem’i Selin Yeninci ceketinin içine hiçbir şey giymeden paylaştı! Sütyensiz poz veren Selin çok konuşuldu

Ceketinin içine hiçbir şey giymeden kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, pembe takımıyla verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Annenin Sırrıdır Çocuk’un Meryem’i Selin Yeninci ceketinin içine hiçbir şey giymeden paylaştı! Sütyensiz poz veren Selin çok konuşuldu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşıma kısa sürede yorum yağdı.

Annenin Sırrıdır Çocuk’un Meryem’i Selin Yeninci ceketinin içine hiçbir şey giymeden paylaştı! Sütyensiz poz veren Selin çok konuşuldu

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı paylaşımı beğenirken bir kısmı Selin Yeninci'nin pozunu fazla iddialı bularak ünlü ismi eleştirdi.

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