Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci ceketinin içine hiçbir şey giymeden paylaştı! Sütyensiz poz veren Selin çok konuşuldu
Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Meryem karakterini canlandıran ünlü oyuncu Selin Yeninci, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Ceketinin içine hiçbir şey giymeden kamera karşısına geçen ünlü oyuncunun paylaşımı, yorum yağmuruna tutuldu. Süytensiz pozuyla çok konuşulan Yeninci'nin paylaşımı sosyal medyayı ise ikiye böldü. İşte Selin Yeninci'nin o paylaşımı...
02.05.2022 20:21 - Son Güncelleme: 02.05.2022 20:21
Son olarak Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde canlandırdığı Meryem karakteriyle izleyici karşısına çıkan Selin Yeninci, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı paylaşımı beğenirken bir kısmı Selin Yeninci'nin pozunu fazla iddialı bularak ünlü ismi eleştirdi.