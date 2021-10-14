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Ece Seçkin dur durak bilmiyor bu kez süper minisiyle itiraf etti! Fit görüntüsü yaktı geçti iddiasına iddia kattı

Sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren Ece Seçkin, bu kez itirafıyla gündemde...Geçtiğimiz ay Çağrı Terlemez ile hayatını birleştiren Ece Seçkin, iddialı paylaşımlarına devam ediyor. Daha önce iç çamaşırsız fotoğraflarıyla gündemi epey meşgul eden Ece Seçkin bu kez hem süper minisi hem de itirafıyla çok konuşuldu. İşte Ece Seçkin'in olay yaratan o paylaşımı...

14.10.2021 10:00 - Son Güncelleme: 14.10.2021 10:00
Ece Seçkin dur durak bilmiyor bu kez süper minisiyle itiraf etti! Fit görüntüsü yaktı geçti iddiasına iddia kattı

Sevilen şarkıcı Ece Seçkin, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Pembe elbiseli pozunu paylaşan Ece Seçkin, itirafıyla takipçilerini şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ece Seçkin dur durak bilmiyor bu kez süper minisiyle itiraf etti! Fit görüntüsü yaktı geçti iddiasına iddia kattı

Pilot Çağrı Terlemez ile 15 Eylül'de nikah masasına oturan Ece Seçkin pembe elbiseli pozunu Instagram hesabından paylaştı.

Ece Seçkin dur durak bilmiyor bu kez süper minisiyle itiraf etti! Fit görüntüsü yaktı geçti iddiasına iddia kattı

Ece Seçkin, 15 Eylül tarihinde Pilot Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturdu. Pandemi nedeniyle düğünü erteleyen çift, nihayet planladıkları düğünü gerçekleştirerek evlenmişlerdi.

Ece Seçkin dur durak bilmiyor bu kez süper minisiyle itiraf etti! Fit görüntüsü yaktı geçti iddiasına iddia kattı

Yakınları ve arkadaşlarının yalnız bırakmadığı çift, Beykoz'daki bir mekanda hayatlarını birleştirmişti.

Ece Seçkin dur durak bilmiyor bu kez süper minisiyle itiraf etti! Fit görüntüsü yaktı geçti iddiasına iddia kattı

30 yaşındaki Seçkin, düğününden günler önce hediye edeceğini açıkladığı gelinliklerinden ilkini İzmir konserinin ardından hayranına armağan etmişti.

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