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Hande Yener kaş yapayım derken göz çıkardı 'Allah akıl fikir versin!' Koltuk örtüsünden hallice kıyafetiyle görünmeyen yeri yok

Bugüne kadar çokça ilginç sahne kostümüyle sahneye çıkan Hande Yener'in daha önceki kostümlerini unutun... Önceki akşam bir mekanda sahne alan Hande Yener'in koltuk örtüsüne benzer kıyafeti magazin gündemine bomba gibi düşerken, sosyal medya kullanıcıları tarafından tefe kondu. Şarkıcı için 'Bıktık senin külotla sahneye çıkmandan', 'Hiç giymeseydin', 'Bu sanat değil', 'Çıplaklıklarınızı görmekten bıktık' gibi yorumlar yapıldı. İşte Hande Yener'in olay olan kostümü ve gelen tepkilerden bazıları...

05.02.2022 13:29 - Son Güncelleme: 05.02.2022 13:29
Hande Yener kaş yapayım derken göz çıkardı ’Allah akıl fikir versin!’ Koltuk örtüsünden hallice kıyafetiyle görünmeyen yeri yok

İddialı sahne kıyafetleriyle sık sık magazin gündemine gelen Hande Yener, geçen günlerde "Fiziğimi konuşuyorlar. Fiziğim galiba patladı benim" yorumuyla dikkat çekmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hande Yener kaş yapayım derken göz çıkardı ’Allah akıl fikir versin!’ Koltuk örtüsünden hallice kıyafetiyle görünmeyen yeri yok

Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Yener, önceki akşam sahne aldı ve kostümüyle yine gündem oldu.

Hande Yener kaş yapayım derken göz çıkardı ’Allah akıl fikir versin!’ Koltuk örtüsünden hallice kıyafetiyle görünmeyen yeri yok

Son dönemlerde sahnede kullandığı kıyafetler nedeniyle büyük beğeni toplayan Hande Yener bu kez ilginç bir kostüm tercih etti. Hande Yener sahne aldığı gecede giydiği kıyafetle tepki topladı.

Hande Yener kaş yapayım derken göz çıkardı ’Allah akıl fikir versin!’ Koltuk örtüsünden hallice kıyafetiyle görünmeyen yeri yok

KIYAFETİ KOLTUK ÖRTÜSÜNE BENZETİLDİ

İç çamaşırı detaylı bir pantolon ve göğüs dekolteli bir bluz tercih eden Hande Yener'in kıyafeti koltuk örtüsüne benzetildi.

Hande Yener kaş yapayım derken göz çıkardı ’Allah akıl fikir versin!’ Koltuk örtüsünden hallice kıyafetiyle görünmeyen yeri yok

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan şarkıcı için "Koltuk örtüsünü kostüm yapmış", ve "İçi elyaflı yastık" yorumu yapıldı.

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