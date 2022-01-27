Pınar Altuğ'un kızının yaş gününü 'ne çabuk büyüdün' notuyla kutladı babaanneden yorum gecikmedi! Güzelliğiyle mest eden Su babasının aynısı
Pınar Altuğ'un kızının yaş gününü 'ne çabuk büyüdün' notuyla kutladı babaanneden yorum gecikmedi! Güzelliğiyle mest eden Su, babası Yağmur Atacan'a olan benzerliği ile dikkat çekiyor. 2008 yılında kendisinden 8 yaş büyük Yağmur Atacan ile dünyaevine giren ve 2009 yılında kızı Su'yu dünyaya getiren Pınar Altuğ, Instagram'dan kızının bebeklik karesii paylaştı ve altına, 'Ne çabuk büyüdün' notunu düştü. Ünlülerin de yorum yağmuruna tuttuğu paylaşımı gören babaanne Nurdan Beykont, 'Sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde upuzuuuuun ömrün olsun. Neşeli bir kuzu gibi zıp zıp heyecan içinde sevdiklerinle hep beraber ol' dedi. İşte Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın kızı Su Atacan...
27.01.2022 09:07
- Son Güncelleme: 27.01.2022 09:14
SU ATACAN 13 YAŞINDA!
Pınar Altuğ'un kızının yaş gününü 'ne çabuk büyüdün' notuyla kutladı babaanneden yorum gecikmedi! Güzelliğiyle mest eden Su babasının aynısı...
Her Perşembe olduğu gibi bu Perşembe de nostaljik paylaşımda bulunan Pınar Altuğ, annesi ile yıllar önce ekildiği bu fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.
Ardından kızı Su'nun bebeklik fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ'a Instagram'da yorum yağdı. Babaanne Nurdan Hanım'ın da yorum yaptığı paylaşımın ardından Pınar Altuğ'un kızı sosyal medyyada gündem oldu.
İşte babası Yağmur Atacan'a benzetilen Pınar Altuğ'un kızı Su başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...