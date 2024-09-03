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Ece Erken’in bikinili pozuna dikkat çeken yorum! Vefat eden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hatırlatılınca yanıt gecikmedi!

Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 2022 yılında Yeşilköy'de silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti. Eşinin acı kaybının ardından oldukça zor günler geçiren Erken, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşıma gelen bir yorumla gündem oldu. Sarı bikinisi ile poz veren Erken'e bir sosyal medya kullanıcısı ünlü sunucunun merhum eşini hatırlatarak dikkat çeken bir yorumda bulundu. Erken'den ise yanıt gecikmedi.

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 09:28 Güncelleme 03 Eylül 2024, 09:28
Ece Erken’in bikinili pozuna dikkat çeken yorum! Vefat eden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hatırlatılınca yanıt gecikmedi! 1

Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Eşinin acı kaybıyla sarsılan Erken, oldukça zor günler geçirmişti.

Ece Erken’in bikinili pozuna dikkat çeken yorum! Vefat eden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hatırlatılınca yanıt gecikmedi! 2

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla zaman zaman eşine olan özlemini dile getiren Erken, bu kez tatil pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Ece Erken’in bikinili pozuna dikkat çeken yorum! Vefat eden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hatırlatılınca yanıt gecikmedi! 3

Ünlü sunucu, sarı bikinisi ile verdiği bir pozu Instagram hesabında paylaştı.

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