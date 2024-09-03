Ece Erken’in bikinili pozuna dikkat çeken yorum! Vefat eden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hatırlatılınca yanıt gecikmedi!

Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 2022 yılında Yeşilköy'de silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti. Eşinin acı kaybının ardından oldukça zor günler geçiren Erken, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşıma gelen bir yorumla gündem oldu. Sarı bikinisi ile poz veren Erken'e bir sosyal medya kullanıcısı ünlü sunucunun merhum eşini hatırlatarak dikkat çeken bir yorumda bulundu. Erken'den ise yanıt gecikmedi.