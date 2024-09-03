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Dünyanın en güzel kadınları belli oldu! 100 kişilik listede Türkiye'den 3 güzel var!

Her yıl yayınlanan TC Candler'ın 'Dünyanın En Güzel 100 Kadını' listesi, bu yıl da güzellik tutkunlarını ekran başına kilitledi. Estetik algısı, kültürel zenginlik ve halkın oyları gibi birçok faktör göz önünde bulundurularak hazırlanan liste, dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine sahip. 2024 listesinde Türkiye'den de üç kadın güzellikleriyle ön plana çıktı. Peki, dünyanın en güzel kadınları kimler? İşte merak edilen liste...

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 09:22 Güncelleme 03 Eylül 2024, 09:22
Dünyanın en güzel kadınları belli oldu! 100 kişilik listede Türkiye’den 3 güzel var! 1

Dünya çapında merakla beklenen TC Candler'ın 'Dünyanın En Güzel 100 Kadını' listesi nihayet açıklandı. Her yıl büyük bir ilgiyle takip edilen bu liste, 2024 yılı için güzellik dünyasının en dikkat çekici isimlerini bir araya getirdi. Listede bu yıl dikkat çeken en önemli gelişme, Victoria's Secret'ın ünlü meleğinin listenin zirvesine oturması oldu. Ayrıca, listeye Türkiye'den de üç güzellik figürü dahil oldu.

Dünyanın en güzel kadınları belli oldu! 100 kişilik listede Türkiye’den 3 güzel var! 2

Şimdi gelin birlikte listenin ilk 10'unda kimler varmış bakalım...

1. Jasmine Tookes

Dünyanın en güzel kadınları belli oldu! 100 kişilik listede Türkiye’den 3 güzel var! 3

2. Nancy Jwewl Mcdonie

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