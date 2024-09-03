Dünyanın en güzel kadınları belli oldu! 100 kişilik listede Türkiye'den 3 güzel var!

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Dünya çapında merakla beklenen TC Candler'ın 'Dünyanın En Güzel 100 Kadını' listesi nihayet açıklandı. Her yıl büyük bir ilgiyle takip edilen bu liste, 2024 yılı için güzellik dünyasının en dikkat çekici isimlerini bir araya getirdi. Listede bu yıl dikkat çeken en önemli gelişme, Victoria's Secret'ın ünlü meleğinin listenin zirvesine oturması oldu. Ayrıca, listeye Türkiye'den de üç güzellik figürü dahil oldu.