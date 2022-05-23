Hakan Ural ‘üç numara’sıyla dur durak bilmeden paylaşıyor sosyal medyayı sallıyor! Sibel Can’dan sonraki evliliği Ezgi Ural...

Babası Selçuk Ural'ın velayetine ancak 17 yaşında geçen Hakan Ural, çocukluğunda; ayakkabı boyadı, elektrikçide çalıştı ve su sattı. Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüyen Ural, 16 yaşına geldiğinde ise mankenlik yapmaya başladı ve ardından Yeşilçam'dan üst üste teklifler aldı.