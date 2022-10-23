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Haberler Magazin Ece Erken’i kızdıran yorum! Sabrı taşan Ece takipçisine sert çıktı! “İlk kez bu kadar kaba olmak içimden geliyor” deyip...

Ece Erken’i kızdıran yorum! Sabrı taşan Ece takipçisine sert çıktı! “İlk kez bu kadar kaba olmak içimden geliyor” deyip...

Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak'ta Yeşilköy'de bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat etti. Eşinin vefatının ardından zor günler geçiren Ece Erken, hesabından paylaştığı son fotoğraflara yapılan bir yoruma kayıtsız kalamadı. Bir takipçinin "Giden gidene, hayat devam ediyor" yorumuna kayıtsız kalamayan Erken'in verdiği yanıt dikkat çekti. İşte Ece Erken'in takipçisine verdiği o yanıt...

23.10.2022 22:33 - Son Güncelleme: 23.10.2022 22:49
Ece Erken’i kızdıran yorum! Sabrı taşan Ece takipçisine sert çıktı! “İlk kez bu kadar kaba olmak içimden geliyor” deyip...

Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak'ta Yeşilköy'de bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat etti.

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Ece Erken’i kızdıran yorum! Sabrı taşan Ece takipçisine sert çıktı! “İlk kez bu kadar kaba olmak içimden geliyor” deyip...

Mahmutyazıcıoğlu'nun acı haberiyle yıkılan Erken, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla eşine olan özlemini sık sık dile getirdi.

Ece Erken’i kızdıran yorum! Sabrı taşan Ece takipçisine sert çıktı! “İlk kez bu kadar kaba olmak içimden geliyor” deyip...

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü sunucu, günlük hayatından da paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi.

Ece Erken’i kızdıran yorum! Sabrı taşan Ece takipçisine sert çıktı! “İlk kez bu kadar kaba olmak içimden geliyor” deyip...

Ancak bu paylaşımlara yapılan bazı yorumlar ise Ece Erken'in dikkatinden kaçmadı.

Ece Erken’i kızdıran yorum! Sabrı taşan Ece takipçisine sert çıktı! “İlk kez bu kadar kaba olmak içimden geliyor” deyip...

Son olarak Erken, kendisine yapılan "Vay, giden gidene... Hayat devam ediyor" şeklindeki yoruma kayıtsız kalamadı.

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