Ece Erken’i kızdıran yorum! Sabrı taşan Ece takipçisine sert çıktı! “İlk kez bu kadar kaba olmak içimden geliyor” deyip...
Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak'ta Yeşilköy'de bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat etti. Eşinin vefatının ardından zor günler geçiren Ece Erken, hesabından paylaştığı son fotoğraflara yapılan bir yoruma kayıtsız kalamadı. Bir takipçinin "Giden gidene, hayat devam ediyor" yorumuna kayıtsız kalamayan Erken'in verdiği yanıt dikkat çekti. İşte Ece Erken'in takipçisine verdiği o yanıt...
23.10.2022 22:33 - Son Güncelleme: 23.10.2022 22:49
Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak'ta Yeşilköy'de bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat etti.