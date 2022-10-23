4 ay önce sessiz sedasız evlenmişti! Hayat Bugün’ün Gizem Altay Güvener'i Olcay Yusufoğlu eşi bakın kim! Meğer o da oyuncuymuş...
Kadrosunda Ulaş Tuna Astepe, Hande Doğandemir ve Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı Hayat Bugün dizisinde Gizem Altay Güvener canlandıran Olcay Yusufoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, en çok "Olcay Yusufoğlu evli mi? Eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Yusufoğlu'nun 4 ay önce evlendiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Olcay Yusufoğlu kendisi gibi oyuncu olan eşi...
23.10.2022 23:16 - Son Güncelleme: 23.10.2022 23:16
Bizim Hikaye, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Sadakatsiz gibi yapımlarda rol alan Olcay Yusufoğlu, son olarak Hayat Bugün dizisiyle izleyici karşısına çıktı.
Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, en çok "Olcay Yusufoğlu evli mi? Eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı.