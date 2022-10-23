Vav TV İzle
Haberler Magazin Yargı’nın Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Mehmet Yılmaz Ak’ın memleketi...

Yargı’nın Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Mehmet Yılmaz Ak’ın memleketi...

Kadrosunda Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Uğur Aslan gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisinde Pars karakterini canlandıran Mehmet Yılmaz Ak, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu. Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Ak'ın hayatı da merak edildi. Bir röportajında çok güzel bir mahallede büyüdüğünü dile getiren oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. İşte başta Mehmet Yılmaz Ak'ın memleketi...

23.10.2022 21:24 - Son Güncelleme: 23.10.2022 21:24
Yargı’nın Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Mehmet Yılmaz Ak’ın memleketi...

Mehmet Yılmaz Ak, Yargı dizisinde canlandırdığı Pars karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yargı’nın Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Mehmet Yılmaz Ak’ın memleketi...

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Ak, geçen günlerde ise verdiği bir röportajla gündem oldu.

Yargı’nın Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Mehmet Yılmaz Ak’ın memleketi...

Ünlü oyuncu, söz konusu röportajda "Çocukluğuna dair neler hatırlıyorsun?" sorusunu şöyle cevapladı: "Baba polis, anne ev hanımı. Altı kardeşiz, ben sonuncuyum. Çocukluğuma dair çok güzel bir mahalle ve o mahallede hayal gücüyle yaşayan çocuklar hatırlıyorum.

Yargı’nın Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Mehmet Yılmaz Ak’ın memleketi...

En küçük kardeş olmak çok fazla oyun arkadaşının olması demek. Abilerim, mahalledeki arkadaşlarım, abilerimin arkadaşları hep bana bu oyun arkadaşlığını yaşattılar, dolayısıyla oyun benim sevdam oldu ve oyuncu oldum"

Yargı’nın Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Mehmet Yılmaz Ak’ın memleketi...

Çok güzel bir mahallede büyüdüğünü dile getiren oyuncunun memleketi de merak konusu oldu.

SON DAKİKA