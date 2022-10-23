Yargı’nın Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Mehmet Yılmaz Ak’ın memleketi...
Kadrosunda Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Uğur Aslan gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisinde Pars karakterini canlandıran Mehmet Yılmaz Ak, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu. Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Ak'ın hayatı da merak edildi. Bir röportajında çok güzel bir mahallede büyüdüğünü dile getiren oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. İşte başta Mehmet Yılmaz Ak'ın memleketi...
23.10.2022 21:24 - Son Güncelleme: 23.10.2022 21:24
Mehmet Yılmaz Ak, Yargı dizisinde canlandırdığı Pars karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı.