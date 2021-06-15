Ece Erken'i gören dönüp bir daha baktı! İşte lüks gulette keyif yapan Ece Erken, oğlu Eymen ve sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu...

Ece Erken'i gören dönüp bir daha baktı! Yasak aşkla başlayan ve sürekli ayrılık haberleri ile gündeme gelen ilişkilerinde son dönemde mutlu bir ivme yakalayan Ece Erken ile sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu tatil görüntüleri ile gündeme bomba gibi düştü. Sunucu Ece Erken, oğlu Eymen ve avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte çıktığı Bodrum tatiline devam ediyor. Mahmutyazıcıoğlu'nun Türkbükü'ne demirlediği lüks guletinde görüntülenen çift, denizin ve güneşin tadını çıkardı. İşte Ece Erken ve sevgilisinin tatili başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin 2021 yaz tatilinden kareler...

15.06.2021 10:39 - Son Güncelleme: 15.06.2021 11:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





