Ece Erken'i gören dönüp bir daha baktı! İşte lüks gulette keyif yapan Ece Erken, oğlu Eymen ve sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu...
Ece Erken'i gören dönüp bir daha baktı! Yasak aşkla başlayan ve sürekli ayrılık haberleri ile gündeme gelen ilişkilerinde son dönemde mutlu bir ivme yakalayan Ece Erken ile sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu tatil görüntüleri ile gündeme bomba gibi düştü. Sunucu Ece Erken, oğlu Eymen ve avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte çıktığı Bodrum tatiline devam ediyor. Mahmutyazıcıoğlu'nun Türkbükü'ne demirlediği lüks guletinde görüntülenen çift, denizin ve güneşin tadını çıkardı. İşte Ece Erken ve sevgilisinin tatili başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin 2021 yaz tatilinden kareler...
15.06.2021 10:39
- Son Güncelleme: 15.06.2021 11:25
GÖREN DÖNÜP BİR DAHA BAKTI!
Ece Erken'i gören dönüp bir daha baktı! Lüks gulette keyif yapan Ece Erken, oğlu Eymen ve sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu Türkbükü'nde görüntülendi.
DENİZ KUĞUSUNDA EĞLENCELİ DAKİKALAR
Erken, oğluyla deniz kuğusu üzerinde şakalaştığı sırada Mahmutyazıcıoğlu, teknesine geçerek güneşlendi.
SOLUĞU SEVGİLİSİNİN YANIDA ALDI
43 yaşındaki Erken, görüntülendiğini fark edince muhabirleri selamlayıp soluğu sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yanında aldı.
Mavi tonlarında bir bikini tercih eden bir çocuk annesi Ece Erken'in formda vücudu dikkatlerden kaçmadı.
Yaz geldi ve magazin dünyasının ünlü isimleri tatil sezonunu açtı. Bakalım kim, nerede, neler yapıyor. İşte Ece Erken'in tatil görüntüleri ve sizler için derlediğimiz ünlülerin 2021 tatilinden kameralara yansıyanlar...