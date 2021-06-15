Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ Yağmur Atacan'la yatak odası sırlarını ifşa etmişti bomba poz! Yağmur'un eli Pınar'ın...
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ Yağmur Atacan'la yatak odası sırlarını ifşa etmişti... Ünlü çitten bomba poz! Eşi Yağmur Atacan ile arasındaki 9 yaş fark nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kalan güzel oyuncu Pınar Altuğ, hayatımıza girdiğinde 17 yaşındaydı. Kariyerine mankenlikle başladı, sonra Türkiye Güzeli seçildi... Hafızalara 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı Meltem rolüyle kazındı. Boğaz'a karşı sarmaş dolaş poz veren ünlü çiftin fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı. Yağmur Atacan'ın eli ise dikkat çekti.
İşte Pınar Altuğ'un çok konuşulan açıklamaları...
17 yaşında mankenlik yaparak hayatımıza giriyor, 19 yaşında Türkiye Güzeli seçiliyorsun. Hep ünlü olmak isteyen bir kız mıydın?
"Hiç değildim."
O zaman neden podyuma çıktın?
"Tesadüfle başladı her şey. Annem bir tekstil şirketinde çalışıyordu. Büyük bir defileleri vardı. Ben de izleyici olarak gittim, kulise girme hakkım da vardı. Kendime göre giyinip süslendim. Orada Neşe Erberk'le karşılaştım. Biraz sohbet ettikten sonra "Mankenlik yapmak ister misin?" dedi. Okulum olduğunu ve çok kıskanç bir babam olduğunu söyledim."