Ada Masalı Haziran bakın aslen nereliymiş! Tunuslu deniyordu duyan inanmadı işte Ayça Ayşin Turan'ın memleketi…
Ada Masalı Haziran bakın aslen nereliymiş... 28 yaşındaki oyuncu Ayça Ayşin Turan son dönemin parlayan yıldızlarından biri. 2011 yılında rol aldığı Dinle Sevgili isimli diziyle ekranlara ilk kez gelen Ayça Ayşin Turan, 2013 yılında oynadığı Karagül ile birlikte çok daha büyük kitleler tarafından tanınır hale geldi. Ayça Ayşin Turan bu yaz da Ada Masalı dizisinde Haziran karakteriyle ekranlarda olcak. Ayça Ayşin Turan'ın hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Turan'ın özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Ayça Ayşin turan aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Tunuslu olduğu iddia edilen Ayça Ayşin bakın nereli çıktı. İşte Ayça Ayşin Turan'ın memleketi…
4 milyonu aşkın bir takipçi sayısıyla da Instagram'da dikkat çekiyor Ayça Ayşin Turan. Ayça Ayşin Turan, çok fazla sosyal medya kullanmayı sevmeyen isimlerden. Ancak zaman zaman takipçilerine güzel sürprizler de yapıyor.
Kimi zaman yer aldığı dizilerin kamera arkasından fotoğraflar paylaşırken, zaman zaman da gündelik hayatından paylaşımlar yapıyor.