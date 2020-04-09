Seda Akgül hastaneye kaldırıldı, son görüntüsü şoke etti! Seda Akgül corona virüse mi yakalandı?
Hakan Ural ile Neler Oluyor Hayatta'da yaşadığı kriz sonrası programdan ayrıldığını "Neler Oluyor hayatta programından ayrılma nedenim, programın yapımcılığını üstlenen Bloom Medya'nın patronu Uygar Ataş'ın programı bırakması ve benim sözleşmemin o şirketle olmasıdır. Şu anda ne partnerim, ne de eski patronumla herhangi bir bağım veya dostluğum kalmamıştır. Keyfi sebeplerden ve kişisel hırslardan dolayı ekmek parası ile oynayabilen insanlardan uzak durmak lazımdır." sözleri ile duyuren Seda Akgül hastaneye kaldırıldı. Hastane odasından fotoğraf çekilip paylaşan Seda Akgül Instagram hesabından yayınladığı görünü ile şoke etti! Eklem ağrısı ve baş dönmesi ile hastaneye yatan Seda Akgül corona virüse mi yakalandı? İşte TV programı sunucusu Seda Akgül'ün son hali...
Seda Akgül corona virüse mi yakalandı? Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural ile birlikte sunduğu Neler Oluyor Hayatta programından istifa etmesi ve yaptığı açıklamalarla geçtiğimiz Şubat ayında magazin gündemine bomba gibi düşen 48 yaşındaki Seda Akgül, Instagram hesabı üzerinden hastane yatağında yatarken çektiği bir selfieyi paylaştı.
SEDA AKGÜL'DEN CORONA VİRÜS AÇIKLAMASI!
Ünlü isim paylaştığı fotoğrafın altına sağlık durumuyla ilgili şunları yazdı: Bana dün akşam bebekler gibi bakan sevgili dostum Gülten Aşıcıoğlu'na çok teşekkür ederim. Corona değilim ama hepiniz gibi evham yaşıyorum. Eklem ağrısı ve baş dönmesi ile gittim. Şu anda iyiyim. Yayında görüşürüz .