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Seda Akgül hastaneye kaldırıldı, son görüntüsü şoke etti! Seda Akgül corona virüse mi yakalandı?

Hakan Ural ile Neler Oluyor Hayatta'da yaşadığı kriz sonrası programdan ayrıldığını "Neler Oluyor hayatta programından ayrılma nedenim, programın yapımcılığını üstlenen Bloom Medya'nın patronu Uygar Ataş'ın programı bırakması ve benim sözleşmemin o şirketle olmasıdır. Şu anda ne partnerim, ne de eski patronumla herhangi bir bağım veya dostluğum kalmamıştır. Keyfi sebeplerden ve kişisel hırslardan dolayı ekmek parası ile oynayabilen insanlardan uzak durmak lazımdır." sözleri ile duyuren Seda Akgül hastaneye kaldırıldı. Hastane odasından fotoğraf çekilip paylaşan Seda Akgül Instagram hesabından yayınladığı görünü ile şoke etti! Eklem ağrısı ve baş dönmesi ile hastaneye yatan Seda Akgül corona virüse mi yakalandı? İşte TV programı sunucusu Seda Akgül'ün son hali...

09.04.2020 11:51 - Son Güncelleme: 09.04.2020 12:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





