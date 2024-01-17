Ece Erken’den karnı burnunda paylaşım! “+35 söylemesi ayıptır” deyip o halini yayınladı! Yorum yağdı! "Kilo da yakışmış bacım"

2014 yılında Serkan Uçar ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten Eymen adında bir evladı olan Ece Erken, 2021'de avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile evlendi. 2022 yılında eşini silahlı saldırı sonucu kaybeden Erken, oldukça zor günler yaşadı. Oğlu Eymen'le hayata tutunan ünlü sunucu, eşinin ardından yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Erken, şimdi ise bambaşka bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Karnı burnunda pozunu yayınlayan Erken, hamilelik döneminde 35 kilo aldığını söyleyerek değişimiyle sevenlerini şaşırttı. İşte Ece Erken'in o paylaşımı...