Barış Arduç eşi Gupse Özay'ı yere göğe sığdıramadı "Ben karımdan razıyım" Hanımcılık seviyesini arşa çıkaran Barış...

2014'te birlikte oynadıkları 'Deliha' filminin setinde aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, 2020 yılında dünyaevine girdi. Çift, geçen Eylül ayında ise Jan Asya adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı... Gupse Özay'ın bir süredir üzerinde çalıştığı ve tanıtımını yaptığı Lohusa filminin önceki akşam galası yapıldı. Galada tabi ki eşi Barış Arduç da yer alırken, Arduç'un eşi Özay hakkında kullandığı ifadeler "Hanımcılığı arşa çıkardın Barış" yorumlarına neden oldu. İşte Arduç'un o sözleri.