Gökhan Özen estetik haberlerini görünce çıktı gösterdi "Estetik yok filtre bakın oynatabiliyorum" Son haliyle şaşırtmıştı

2000'li yılların altın çocuklarından biriydi Gökhan Özen. Aramazsan Arama, Benim İçin N'apardın, Civciv, Dayanamam gibi şarkılarla hafızalara kazınmış, genç kızlarında sevgilisi olmuş isimlerden biri. Özellikle de Jet-Ski'ye binip ortalardan kaybolması, ortaya çıktığında ise 14 saat köpek balıklarıyla boğuştuğunu iddia etmesi magazin tarihinin en çok konuşulan ve hala hatırlanan olaylarından biri. Ancak sonrasında Özen ortalardan bir kayboldu, pir kayboldu. Bu kaybolmanın üzerinden 7 yıl geçtikten sonra Özen, Türkiye'ye geri döndü. Önceki akşam bir galaya katılan Özen son haliyle şaşkına çevirmiş, estetik haberleri olay olmuştu. Özen, daha fazla dayanamayıp bakın nasıl bir açıklama yaptı.