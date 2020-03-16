Sefirin Kızı'nın Kavruk Ömer'i Çocuklar Duymasın'ın yıldızının eşi çıktı! Bakın kiminle evli
Pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Sefirin Kızı, kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edindi. Oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül, Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu gibi genç oyuncuları bulunduran dizi sosyal medyanında yakın markajında. Sancar'ın eşi Menekşe'yi canlandıran Tülin Yazkan ve Kavruk Ömer karakterine hayat veren Edip Tepeli bunların başında geliyor. Sancar ve Nare'nin aşklarının en büyük destekçilerinden biri olan Kavruk Ömer karakterini canlandıran Edip Tepeli, kariyerine Kıvanç Tatlıtuğ'un rol aldığı 'Kurt Seyt ve Şura' dizisi ile başladı. 31 yaşındaki oyuncu bu kadar popüler bir isim olunca herkes tarafından araştırılıyor. Dizide Sancar'ın kardeşine aşık olan Edip Tepeli'nin gerçek hayattaki büyük aşkı bambaşka biri, hem de çok ünlü biri. Sefirin Kızı dizisinde Kavruk Ömer karakterini canlandıran Edip Tepeli'nin eşi Çocuklar Duymasın'ın o yıldız ismi. Bakın kim... İşte başta Edip Tepeli olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.
16.03.2020 09:35
- Son Güncelleme: 16.03.2020 09:40
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