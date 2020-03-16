Gökhan Alkan ve Eda Ece arasında... İşte şoke eden gerçek!
Eda Ece doğal tavırları ve güzelliği ile dönemin yıldızı parlayan isimleri arasında. Başarılı oyunculuğuyla da dikkat çeken 29 yaşındaki Eda Ece ile son günlerin yakışıklı erkek oyuncuları arasında yer alan 32 yaşındaki Gökhan Alkan'ın boy farkı merak konusu oldu. Aynı dizide partner olan Eda Ece ve Gökhan Alkan'ın boy farkını öğrenenler şoke oldu. İşte yakışıklılığı ile adından her daim söz ettiren Gökhan Alkan ve partneri Eda Ece'nin boyları...
16.03.2020 09:48
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